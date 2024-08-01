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Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finale yükseldi! | PARİS 2024

2024 Paris Olimpiyatları'nda kadınlar boks 50 kilo mücadelesinde Buse Naz Çakıroğlu, Meksikalı Fatima Herrera’yı yenerek çeyrek finale yükseldi.

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 17:07 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 17:10
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Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finale yükseldi! | PARİS 2024

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 50 kilo son 16 turu mücadelesinde milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Meksikalı rakibi Fatima Herrera'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

North Paris Arena'da oynanan karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Çakıroğlu, 3 raundtan da galip ayrılarak mücadeleyi 5-0 kazanmayı başardı. Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finalde Finli Pihla Kaivo-Oja ile Amerikalı Jennifer Lozano arasında oynanacak karşılaşmadan galip gelen isimle mücadele edecek. Bu karşılaşma, 3 Ağustos Cumartesi günü TSİ 21.04'te başlayacak.

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