Paris’te dev zirve

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Paris'te FIFA Başkanı Gianni Infantino'yla buluştu. Infantino, TFF Başkanlığı'na seçilen Hacıosmanoğlu'nu tekrar tebrik ederek başarılar diledi. Son derece samimi ortamdaki görüşmede Infantino, Türkiye gibi büyük ve güçlü bir ülkenin bölgesindeki önemine vurgu yapıp, bölge ve dünya futboluna liderlik yapabilecek potansiyelini harekete geçirmek gerektiğini, bunun için de FIFA ve TFF iş birliğinin altını çizdi.

GÜVEN ORTAMI SAĞLANACAK

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da, ülkemizde, bölgemizde ve dünyada futbolun tüm paydaşları ile iş birliği içinde adil, adaletli olarak ve güven ortamını sağlayarak, ülke futbolunu geliştirmek ve dünya futboluna katkı sağlamak için çalışacaklarını belirtti. TFF, Infantino tarafından Başkan Hacıosmanoğlu'na, olimpiyatlar için davet mektubu gönderildiğini daha önce duyurmuştu