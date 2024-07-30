Hatice Akbaş çeyrek finalde!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54 kilo son 16 turunda Avustralyalı Tiana Echegaray'ı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 54 kiloda mücadele eden Fenerbahçeli milli boksör Hatice Akbaş, Avustralyalı rakibi Tiana Echegaray ile son 16 turunda karşılaştı. Dünya şampiyonu boksör Akbaş, rakibini 5-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Hatice Akbaş, 1 Ağustos Perşembe günü Moğol rakibi Enkhjargal Munguntsetseg'e karşı yarı finale kalma mücadelesi verecek.