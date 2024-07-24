Türkiye judoda olimpiyat madalyasına hasret

Erkek ve kadınlarda 7 farklı kategoride madalyanın dağıtılacağı judoda 186 erkek, 186 kadın olmak üzere 372 sporcu yarışacak.

1972'DEN BU YANA OYUNLARDA

Judo branşı ilk kez Tokyo 1964 Olimpiyatları'nda oyunlara dahil edildi.

Mexico City 1968 Olimpiyatları'ndan çıkarılan judo, Münih 1972 Olimpiyatları'nda tekrar oyunlardaki yerini alırken, o tarihten bu yana kesintisiz olarak bu branşta madalya dağıtıldı.

5 İSİM İLK KEZ SAHNE ALACAK

Türkiye'yi judo branşında temsil edecek 8 sporcudan 5'i ilk kez olimpiyatlarda boy gösterecek.

Kadınlar +78 kiloda mücadele veren Kayra Özdemir, üçüncü kez olimpiyat oyunlarında tatamiye çıkacak. Erkekler -81 kiloda kota alan Vedat Albayrak ile erkekler 90 kiloda mücadele eden Mihael Zgank, kariyerlerinde ikinci kez bu heyecanı yaşayacak.

Bu branşta Türkiye kafilesindeki en genç sporcu, 18 yaşındaki İbrahim Tataroğlu. Genç sporcunun babası Selim Tataroğlu da judo branşında Sidney 2000 ve Atina 2004 Olimpiyatları'nda tatamiye çıktı.

İbrahim Tataroğlu, Tuğçe Beder, Fidan Ögel, Salih Yıldız ve Muhammed Demirel kariyerlerinde ilk kez olimpiyatlarda boy gösterecek.

TÜRKİYE'NİN 1 ALTIN VE 1 BRONZ MADALYASI BULUNUYOR

Türkiye judoda daha önce 2 kez madalya kürsüsüne çıktı.

Bu branşta Türkiye'nin kazandığı ilk madalya, kadınlar kategorisinde geldi. Barcelona 1992 Olimpiyatları'nda tatamiye çıkan Hülya Şenyurt, organizasyonda bronz madalya kazanmayı başardı.

Sidney 2000 Olimpiyatları'nda Hüseyin Özkan, kazandığı altın madalyayla Avustralya'da İstiklal Marşı'nı okutmayı başardı.

Özkan'ın ardından judoda tekrar madalya kazanılamadı. Milli judocular, 24 yıl aradan sonra Paris 2024'te tekrar kürsüye çıkabilmek için mücadele verecek.