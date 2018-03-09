Osmanlıspor galibiyet peşinde – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    galibiyet peşinde

    Osmanlıspor galibiyet peşinde

    , 'in 25. haftasında yarın sahasında ile karşılaşacak.

    Osmanlı Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem görev yapacak.

    Başkent ekibinde sakatlıkları süren ve Bosna Hersekli Avdija Vrsajevic, karşısında forma giyemeyecek. Brezilyalı futbolcu Luiz Carlos'un durumu ise maç saatinde belli olacak.

    Kümede kalmak için mücadele eden mor-sarılılar, ikinci yarıdaki ilk galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. ligin ikinci devresinde henüz galibiyetle tanışamazken 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

    Osmanlıspor, 24 maçta topladığı 21 puan ve averajla 17. sırada bulunuyor.

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:50
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