Osmanlıspor galibiyet peşinde
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Bursaspor ile karşılaşacak.
Osmanlı Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Barış Şimşek görev yapacak.
Başkent ekibinde sakatlıkları süren Özer Hurmacı ve Bosna Hersekli Avdija Vrsajevic, Bursaspor karşısında forma giyemeyecek. Brezilyalı futbolcu Luiz Carlos'un durumu ise maç saatinde belli olacak.
Kümede kalmak için mücadele eden mor-sarılılar, ikinci yarıdaki ilk galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Osmanlıspor ligin ikinci devresinde henüz galibiyetle tanışamazken 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.
Osmanlıspor, 24 maçta topladığı 21 puan ve averajla 17. sırada bulunuyor.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:50
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4 oyuncu sarı kart ceza sınırında
Toplam 1
Yorum
armiBJK Fabri,.Gg77,Vida,Tosic,Caner,Atiba,Tolgay,Lens,Talisca,Babel,Negredo. 2.yarı duruma göre Ozi,Love yada Larin hamlesi gelmeli.Haydi Larin
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File derbisinin galibi Fenerbahçe
Toplam 1
Yorum
UZMAN GÖZLEMCİ SAYIN AZİZ YILDIRIM BIRAK ŞU AMATÖR BRANŞLARLA ÖVÜNMEYİ FUTBOL TAKIMINI EN SON ARDA KARDEŞLER DOĞRADI SESİNİZ ÇIKMIYOR YA BIRAKIN GİDİN YA
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Buffon örneği
Toplam 13
Yorum
Adam efsane Adam italya'da efsane ve bugüne kadar da hiç kavgaları ile gündeme gelmedi. Normaldir.
Osmanlıspor galibiyet peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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