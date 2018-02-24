Başkentte kritik sınav – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    Başkentte kritik sınav

    Başkentte kritik sınav

    'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta , yarın 'u konuk edecek.

    Osmanlı Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak 23. hafta karşılaşmasını hakem yönetecek.

    Sezonun ikinci yarısına iyi başlayamayan , 5 maçlık galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.

    İrfan Buz yönetiminde evinde sadece 'a yenilen ekibi, 19 puanla 17. sırada yer alıyor. Geçen hafta sahasında Kayserispor'u yenerek rahat bir nefes alan ise haftaya 24 puanla 14. sırada girdi.

    Başkent ekibinde sakatlıkları bulunan Serdar Gürler ve Numan Çürüksu'nun bu maçta forma giymesi beklenmiyor, 'nın ise durumu belirsizliğini koruyor.

    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:14
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