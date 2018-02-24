Başkentte kritik sınav
Spor Toto Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Osmanlıspor, yarın Antalyaspor'u konuk edecek.
Osmanlı Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak 23. hafta karşılaşmasını hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Sezonun ikinci yarısına iyi başlayamayan Osmanlıspor, 5 maçlık galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.
İrfan Buz yönetiminde evinde sadece Kayserispor'a yenilen başkent ekibi, 19 puanla 17. sırada yer alıyor. Geçen hafta sahasında Kayserispor'u yenerek rahat bir nefes alan Antalyaspor ise haftaya 24 puanla 14. sırada girdi.
Başkent ekibinde sakatlıkları bulunan Serdar Gürler ve Numan Çürüksu'nun bu maçta forma giymesi beklenmiyor, Özer Hurmacı'nın ise durumu belirsizliğini koruyor.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:14
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‘Tarih yazmak istiyoruz’
Toplam 33
Yorum
bjkf1mgp artı sende hatırlarsın sizin stadın hem ilki hem sonraki açılışını. 5 leri unutmadın her hal. bizim tek rakibimiz herzaman ki gibi hakemlerr
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‘Tarih yazmak istiyoruz’
Toplam 33
Yorum
bjkf1mgp 3 4 lük maçı unutamıyorsun hemi volkancığım. merak etme yedi neslinde unutmayacAK.nezaman bizi kalecisiz 9 kişi yenersiniz ozaman başlarız
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
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