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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    'dan orta sahaya takviye

    Osmanlıspor'dan orta sahaya takviye

    , Belçikalı genç orta saha oyuncusu 'yi etti

    , Norveç'in Stabaek takımından Belçikalı futbolcu 'yi kadrosuna kattı.

    Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4,5 yıllık anlaşma sağlandı.

    Osmanlıspor'un kampına katılan Kongo asıllı futbolcu, Stabaek formasıyla çıktığı 32 maçta 3 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

    'in ilk yarısını 14. sırada tamamlayan başkent temsilcisi, böylece ve 'ın ardından üçüncü transferini gerçekleştirmiş oldu.

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:21
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