Osmanlıspor'dan orta sahaya takviye
Osmanlıspor, Belçikalı genç orta saha oyuncusu Tortol Lumanza Lembi'yi transfer etti
Osmanlıspor, Norveç'in Stabaek takımından Belçikalı futbolcu Tortol Lumanza Lembi'yi kadrosuna kattı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4,5 yıllık anlaşma sağlandı.
Osmanlıspor'un Antalya kampına katılan Kongo asıllı futbolcu, Stabaek formasıyla çıktığı 32 maçta 3 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
Süper Lig'in ilk yarısını 14. sırada tamamlayan başkent temsilcisi, böylece Yalçın Ayhan ve Ceyhun Gülselam'ın ardından üçüncü transferini gerçekleştirmiş oldu.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:21
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Ekici'den flaş hamle! Kulübe dava açtı
Toplam 20
Yorum
Ekici İlker bey, sorun TS'un satıp satmaması ya da Ekici'nin gidip gitmemesi değil ki, dava konusu oynadığı dönemdeki alacaklarının ödenmemesi.
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Mandzukic için yoğun pres
Toplam 3
Yorum
Man-Cuk-owiç her defansa başağrısı yapar tam seviye topçusu sahadaki varlığı tehlike arz eder
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Beşiktaş'tan Kırgızistan projesi
Toplam 1
Yorum
matejowiç bu cocukta yetnek var çok soğukkanlı gelecek için kalmalı yada kiralık verilmeli
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