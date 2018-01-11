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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Osmanlı coştu

    Osmanlı coştu
    ARA transfer döneminde Yalçın Ayhan ve Ceyhun Gülselam'ı kadrosuna katan 'da transfer çalışmaları devam ediyor. Genel menajer Ender Yurtgüven, "Şu anda çok büyük bir durum oluşmazsa mevcut kadromuza gelecek 2 transferle yolumuza devam edeceğiz" diyor
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:22
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