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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    operasyonu

    Emenike operasyonu
    Rusescu ve Diabate ile yollarını ayıran Osmanlıspor, forvet arayışlarına başladı. Başkent ekibi, listesine de sürpriz bir ismi aldı. 'ta kadro dışı kalan Emenike ile görüşen Osmanlıspor, bu oyuncuya şartlı bir teklifte bulundu. Yunan ekibiyle 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki golcüden bonservisini almasını isteyen morsarılılar, senelik de 350 bin euro önerdi.
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:21
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