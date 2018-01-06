Osmanlıspor'da transfer hareketliliği
Kadrosunu Yalçın Ayhan ve Ceyhun Gülselam ile güçlendiren başkent temsilcisi, 6 futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldı
Osmanlıspor'da ara transfer döneminde takımdan gönderilecek isimler belli oldu.
Kadrosunu şu ana kadar Yalçın Ayhan ve Ceyhun Gülselam ile güçlendiren başkent temsilcisinde, 6 futbolcuyla yolların ayrılması kararlaştırıldı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre yönetim, Josue, Raul Rusescu, Cheick Diabate, Branislav Ninaj, Vaclav Prochazka ve Koray Altınay ile yollarını ayırma kararı aldı.
Ayrıca Tugay Kacar'ın, sezon sonuna kadar kiralanması için kulüplerle görüşmeler sürüyor.
Sezon başında Porto'dan transfer edilen Josue, 9 lig maçında forma giydi. Türkiye'de daha önce Bursaspor ve Galatasaray'da oynayan Portekizli orta saha oyuncusu, devrenin sonuna doğru kadro dışı bırakılmıştı.
Kadroda düşünülmediği için lisansı çıkartılmayan Rusescu ve Diabate, sezonun ilk yarısında forma giyemedi.
Ninaj, Prochazka ve Koray Altınay da ligin ilk periyodunda fazla şans bulamadı.
Öte yandan, lisansı çıkartılmadığı için ilk devre oynayamayan Muhammed Bayır ve Mehmet Güven, takıma yeniden dahil edildi.
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 18:00
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Konoplyanka bombası!
Toplam 5
Yorum
Recep Tayyıp ERDOGAN REIS Kesınlıkle alınması gereken transferlerden bır tanesı Konoplyanka ve belhandanın yerınede shaktardan BERNARD Bu ısımler kesınlıkle alınmalı.
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Bongonda Çizme’ye
Toplam 2
Yorum
pulat büyük bir yıldız olacak ve bizim akılsız yöneticiler kafayı duvarlara vuracaklar. yazık çok yazık.
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Cenk Tosun, Beşiktaş taraftarına veda etti!
Toplam 2
Yorum
Helal olsun HAKKIMIZ SANA HELAL OLSUN CENK'İMİZ. HER ZAMAN KALBİMİZDESİN.
Osmanlıspor'da transfer hareketliliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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