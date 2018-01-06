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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    'da transfer hareketliliği

    Osmanlıspor'da transfer hareketliliği

    Kadrosunu ve ile güçlendiren başkent temsilcisi, 6 futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldı

    'da ara transfer döneminde takımdan gönderilecek isimler belli oldu.

    Kadrosunu şu ana kadar ve ile güçlendiren başkent temsilcisinde, 6 futbolcuyla yolların ayrılması kararlaştırıldı.

    Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre yönetim, Josue, Raul Rusescu, Cheick Diabate, Branislav Ninaj, Vaclav Prochazka ve ile yollarını ayırma kararı aldı.

    Ayrıca Tugay Kacar'ın, sezon sonuna kadar kiralanması için kulüplerle görüşmeler sürüyor.

    Sezon başında Porto'dan transfer edilen Josue, 9 lig maçında forma giydi. Türkiye'de daha önce ve 'da oynayan Portekizli orta saha oyuncusu, devrenin sonuna doğru kadro dışı bırakılmıştı.

    Kadroda düşünülmediği için lisansı çıkartılmayan Rusescu ve Diabate, sezonun ilk yarısında forma giyemedi.

    Ninaj, Prochazka ve Koray Altınay da ligin ilk periyodunda fazla şans bulamadı.

    Öte yandan, lisansı çıkartılmadığı için ilk devre oynayamayan Muhammed Bayır ve Mehmet Güven, takıma yeniden dahil edildi.

    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:00
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