Osmanlıspor'da gözler başkent derbisine çevrildi

Buz, Batıkent Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, mor-sarılı takımın son haftalarda gösterdiği gelişime dikkati çekti.

Trabzonspor'a deplasmanda 4-3 yenildikleri maçı değerlendiren Buz, "Baktığınız zaman skor anlamında yenildik ama oyun anlamında öyle görmüyorum. Gerçekten çok cesaretli, iyi bir oyun sergiledik. Seyir zevki yüksek bir müsabakaydı. 90+4'üncü dakikada penaltı pozisyonuyla yenildiğimiz için üzgünüz ama bu maçı geride bıraktık, önümüze bakıyoruz." diye konuştu.

Buz, Gençlerbirliği ile önemli bir maça çıkacaklarının altını çizdi. Kendileri gibi rakiplerinin de puan cetvelinin alt sıralarında yer aldığına işaret eden Buz, "İki takımın da burada olmasına biz de üzülüyoruz. Özellikle Ankara'daki sporseverler buna üzülüyor. Buradan çıkmak istiyoruz. O yüzden içeride oynayacağımız bu müsabaka çok önemli. İyi hazırlanıp üç puan almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği'nde yaşanan teknik direktör değişikliğiyle ilgili soruya Buz, "Bu, Gençlerbirliği yönetiminin tasarrufu. Eski kulübüm, çok değerli bir kulüp. Onlar için de hayırlı olsun. Yeni teknik adam geldiği zaman takımlar mental anlamda hemen bir toparlama sürecine girebiliyor. Bu değişiklik bizi ilgilendirmiyor, ben kendi takımıma bakıyorum." yanıtını verdi.

Buz, ligde son 3 iç saha maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldıklarına dikkati çekerek, futbolcularının gösterdiği gelişimden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Göreve geldiklerinde Osmanlıspor'un iç sahada 8 aydır maç kazanamama durumuna son verdiklerini belirten Buz, son haftalarda evlerinde gösterdikleri başarılı performansı dış sahaya da yansıtmak isteklerini kaydetti.

Bardağın her zaman dolu tarafına baktığını vurgulayan Buz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oyun anlamında futbolcu kardeşlerimiz gelişiyor. Bu, bizim için önemli. Son iki haftada Fenerbahçe ve Trabzonspor ile karşılaştık. Bu iki maçı kaybedebilir misiniz? Biz ne yaptık, altın değerinde bir puanı hanemize yazdırdık. Ayrıca iki müsabakanın oyununa baktığımızda coşkulu, istekli bir Osmanlıspor vardı. Bizim için önemli olan bu gelişimi kaydetmek. Futbolcularımız fiziksel, mental ve taktiksel açıdan gelişim gösterdiği sürece olayın üstesinden geleceğiz. Önümüzdeki haftalarda gereken puanları da alacağız."

LAWAL: "TÜRK FUTBOLUNU ÇOK İYİ TANIYORUM"

Osmanlıspor'un Nijeryalı orta saha oyuncusu Raheem Lawal ise Trabzonspor maçıyla ilgili fazla yorum yapmak istemediğini dile getirerek, "Bu maç oynandı ve bitti. Zor bir maçtı. İyi yönlerimizi göstermeye çalıştık. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. " dedi.

Gençlerbirliği ile oynayacakları başkent derbisinin de zorlu geçeceğini söyleyen Lawal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sonuçta Ankara derbisi. İki takım da kötü durumda, ligin alt sıralarındalar. Evimizde oynayacağız, bu bizim için büyük bir avantaj. Bu maçtan üç puan çıkaracağımıza inanıyorum. Önemli olan sıkı çalışmaktır. Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarındaki özveri ve performansı bu karşılaşmada da gösterebilirsek istediğimizi alırız."

Lawal, alt sıralardan kurtulabilecek kadro kalitesine sahip olduklarını belirterek, "4-5 senedir Türkiye'deyim. Türk futbolunu çok iyi tanıyorum. Bu tarz durumlarda olabiliyorsun ama 3-4 maçlık seri yakalarsan da üst sıralara tırmanıyorsun. Bundan dolayı ikinci devre neden böyle bir şey olmasın." diye konuştu.

OSMANLISPOR TEK EKSİKLE ÇALIŞTI

Öte yandan Osmanlıspor, başkent derbisinin hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde Batıkent Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana tedavisine devam edilen Tiago Pinto katılmadı.

Trabzonspor maçında forma giyen oyuncular, yenilenme koşusuyla antrenmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşusuyla idmana başlarken, koordinasyon çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma oynadı.

Dar alanda çeşitli pas organizasyonları çalışan mor-sarılı ekip, daha sonra minyatür kale maç yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren idman, yarı sahada oynanan çift kale maçla son buldu.