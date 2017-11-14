Osmanlı'da, Trabzonspor maçı hazırlıkları

Batıkent

, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Sakatlığı geçen golcü oyuncu

de idmanda yer aldı. Arnavut futbolcu antrenmanın bitiminde teknik direktör Buz ile yaklaşık 30 dakikalık hafif tempoda bir koşu yaptı.

Teknik direktör İrfan Buz, antrenman öncesinde futbolcularla saha ortasında kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Tesisleri'ndeSokolCikalleshi

Toplu halde ısınma hareketlerinin ardından futbolcular dayanıklılık çalışmasına geçti. 5'e 2 top kapmaca oyununda oyuncuların çok neşeli oldukları ve şakalaştıkları görüldü.

İdmanın son bölümünde futbolcuların bir bölümü teknik direktör Buz yönetiminde taktiksel bir çalışma gerçekleştirirken, diğer grupta yer alan futbolcular ise yardımcı antrenör Tayfun Türkmen yönetiminde kanatlardan yapılan ortalarda meşin yuvarlağı filelere göndermeye çalıştı.