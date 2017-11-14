Osmanlı'da, Trabzonspor maçı hazırlıkları
Osmanlıspor, Süper Lig'in 12. haftasında 19 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti.
Toplu halde ısınma hareketlerinin ardından futbolcular dayanıklılık çalışmasına geçti. 5'e 2 top kapmaca oyununda oyuncuların çok neşeli oldukları ve şakalaştıkları görüldü.
İdmanın son bölümünde futbolcuların bir bölümü teknik direktör Buz yönetiminde taktiksel bir çalışma gerçekleştirirken, diğer grupta yer alan futbolcular ise yardımcı antrenör Tayfun Türkmen yönetiminde kanatlardan yapılan ortalarda meşin yuvarlağı filelere göndermeye çalıştı.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 14:18
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Caner Erkin özür diledi
Toplam 1
Yorum
Caneremi Hic inanmadim
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İngiliz ekibi Josef için yeniden devrede
Toplam 2
Yorum
sam Bu adam brezilya milli takiminda oynamiyorsa adaya nasil gidecek çok iyi bir futbolcu olsa baska yerde olurdu fenerde degil .yavas oyuncu
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Timsah figüründe son aşamaya gelindi
Toplam 1
Yorum
yılan oyunu Timsahtan çok yılan a benzemiş ayaklar olmayınca
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