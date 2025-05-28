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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA New York Knicks'i yenen Indiana Pacers seriyi 3-1 yaptı

New York Knicks'i yenen Indiana Pacers seriyi 3-1 yaptı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde New York Knicks'i 130-121 yenen Indiana Pacers, seride 3-1 öne geçti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2025 Çarşamba 10:40
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New York Knicks'i yenen Indiana Pacers seriyi 3-1 yaptı

Gainbridge Fieldhouse'da Knicks'i ağırlayan Pacers, Tyrese Haliburton ve Pascal Siakam'ın skorer oyunuyla karşılaşmadan galip ayrıldı.

Pacers'da Haliburton 32 sayı, 15 asist, 12 ribaunt ile "triple double" yaparken, Siakam 30 sayı, 5 ribaunt, 2 asistle mücadele etti.

Knicks'te Jalen Brunson 31 sayı, 5 asist, 2 ribauntla, Karl-Anthony Towns 24 sayı, 12 ribaunt, 3 asistle ve OG Anunoby 22 sayı, 4 ribaunt, 1 asistle oynadı.

Serinin beşinci maçı, 30 Mayıs Cuma günü TSİ 03.00'da Knicks'in ev sahipliğinde oynanacak.

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