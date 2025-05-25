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Haberler NBA Minnesota Timberwolves evinde Oklahoma City Thunder'ı farklı geçti!

Minnesota Timberwolves evinde Oklahoma City Thunder'ı farklı geçti!

NBA'de play-off konferans finali heyecanı devam ediyor. Oklahoma City Thunder'ı 143-101 yenen Minnesota Timberwolves geride olduğu seriyi 2-1'e getirdi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 10:22
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Minnesota Timberwolves evinde Oklahoma City Thunder'ı farklı geçti!

Target Center'da Thunder'ı ağırlayan Timberwolves, serinin 3. maçını 42 sayı farkla kazanarak 143 sayıyla play-off'larda en çok sayı atan takım rekorunu kırdı.

Ev sahibi takımda, Anthony Edwards 30 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistle galibiyetin mimarı olurken Julius Randle 24 sayıyla oynadı.

Terrence Shannon 15 sayı, Nickeil Alexander-Walker ise 12 sayıyla mücadele etti.

Konuk ekipte Shai Gilgeous-Alexander ve Ajay Mitchell 14'er sayıyla oynarken Jalen Williams'in 13 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

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