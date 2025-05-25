Minnesota Timberwolves evinde Oklahoma City Thunder'ı farklı geçti!

Target Center'da Thunder'ı ağırlayan Timberwolves, serinin 3. maçını 42 sayı farkla kazanarak 143 sayıyla play-off'larda en çok sayı atan takım rekorunu kırdı.

Ev sahibi takımda, Anthony Edwards 30 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistle galibiyetin mimarı olurken Julius Randle 24 sayıyla oynadı.

Terrence Shannon 15 sayı, Nickeil Alexander-Walker ise 12 sayıyla mücadele etti.

Konuk ekipte Shai Gilgeous-Alexander ve Ajay Mitchell 14'er sayıyla oynarken Jalen Williams'in 13 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.