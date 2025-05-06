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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA NBA play-off'larında Nuggets, Thunder'ı son saniyelerde gelen basketle mağlup etti

NBA play-off'larında Nuggets, Thunder'ı son saniyelerde gelen basketle mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Denver Nuggets, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 121-119 yenerek seride 1-0 öne geçti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 10:37
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NBA play-off'larında Nuggets, Thunder'ı son saniyelerde gelen basketle mağlup etti

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Nuggets, Thunder'a konuk olduğu mücadeleyi Aaron Gordon'ın son saniyelerde bulduğu üç sayılık basketle kazanarak saha avantajını ele geçirdi.

Nuggets'ta Nikola Jokic 42 sayı, 22 ribaunt, 6 asist, Aaron Gordon 22 sayı, 14 ribaunt ve Jamal Murray 21 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle galibiyete katkı sağladı.

Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 33 sayı, 10 ribaunt, 8 asist ve Alex Caruso'nun 20 sayı, 6 asist, 5 top çalmalık performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

KNICKS UZATMADA KAZANDI

New York Knicks, uzatmaya giden maçta Boston Celtics'i 108-105 yenerek Doğu Konferansı yarı final serisinde 1-0 üstünlük yakaladı.

Deplasmanda kazanarak saha avantajı elde eden Knicks'te Jalen Brunson 29 sayı, 5 asist ve OG Anunoby 29 sayı, 4 ribauntla oynadı.

Celtics'te ise Jayson Tatum'ın 23 sayı, 16 ribaunt, 6 asist ve Jaylen Brown'ın 23 sayı, 7 ribauntluk katkısı yenilgiyi önleyemedi.

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