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Haberler NBA NBA'de Toronto üst üste 3. galibiyetini aldı!

NBA'de Toronto üst üste 3. galibiyetini aldı!

NBA'de heyecan devam ediyor. Toronto Raptors, Scotiabank Arena'de konuk ettiği Charlotte Hornets'u 108-97 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 09:52
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NBA'de Toronto üst üste 3. galibiyetini aldı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors, Charlotte Hornets'u 108-97 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

NBA'de 7 maç oynandı. Toronto Raptors, Scotiabank Arena'de konuk ettiği Charlotte Hornets'u mağlup etti.

Jakob Poeltl 24 sayı ve 12 ribaunt, Immanuel Quickley 19 sayı, Scottie Barnes ise 18 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Konuk takımda ise Mark Williams'ın 18 sayı, 12 ribaunt ve DaQuan Jeffries'in 15 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

SONUÇLAR:

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 133-122

Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 108-97

Brooklyn Nets-Los Angeles Clippers: 100-132

New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 95-111

Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns: 124-109

Milwaukee Bucks-New York Knicks: 107-116

Denver Nuggets-Utah Jazz: 129-93

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