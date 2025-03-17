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Haberler NBA NBA'de Orlanda Magic Cavaliers'in 16 maçlık serisini bitirdi!

NBA'de Orlanda Magic Cavaliers'in 16 maçlık serisini bitirdi!

NBA'de heyecan devam ediyor. Orlando Magic, deplasmanda Cleveland Cavaliers'i mağlup ederek rakibinin 16 maçlık galibiyet serisine son verdi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 10:49 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 10:50
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NBA'de Orlanda Magic Cavaliers'in 16 maçlık serisini bitirdi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Orlando Magic, deplasmanda Cleveland Cavaliers'i 108-103 yenerek rakibinin 16 maçlık galibiyet serisine son verdi.

NBA'de 8 maçla devam edildi. Cavaliers'in 16 maçlık serisini sonlandıran Magic'te Paolo Banchero, 24 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaparak takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.

Franz Wagner 22 sayı, Anthony Black 17 sayı, Wendell Carter Jr. ise 16 sayı ve 14 ribauntla maça katkıda bulundu.

Cleveland'ta Donovan Mitchell 23 sayı ve Jarrett Allen 20 sayı ve 12 ribauntla mücadele etse de mağlubiyeti engelleyemedi.

LA Lakers, Phoenix Suns'ı 107-96 mağlup etti

Los Angeles Lakers, Phoenix Suns'ı 107-96 mağlup ederek dört maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı.

Luka Doncic, 33 sayı, 11 ribaunt ve 8 asistle etkileyici bir performans sergiledi. Austin Reaves ise 28 sayı ile galibiyete önemli katkı sağladı.

Lakers'ta Jaxson Hayes 19 sayıyla oynarken Dorian Finney-Smith ise 10 sayıyla oynadı.

Suns'ta Kevin Durant 21 sayıyla öne çıkarken Devin Booker 19 sayı ve 11 asistlik performansıyla "double-double" yaptı.

SONUÇLAR

Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 103-108

Dallas Mavericks-Philadelphia 76ers: 125-130

Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 107-96

Portland Trail Blazers-Toronto Raptors: 105-102

Brooklyn Nets-Atlanta Hawks 122-114

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 128-102

Los Angeles Clippers-Charlotte Hornets: 123-88

Milwaukee Bucks-Oklahoma City Thunder: 105-121

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