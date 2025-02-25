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Golden State 9 numaralı formayı emekli etti
NBA ekiplerinden Golden State Warriors, Andre Iguodala'nın 9 numaralı formasını emekli etti. San Fransisco'daki Chase Center'da, Dallas Mavericks'i 126-102 yenen Warriors, Iguodala'nın 9 numaralı formasını emekli etmek için karşılaşma öncesinde seremoni düzenledi. 19 senelik NBA kariyerinde 4 şampiyonluk gören Igoudala, normal sezonlarda çıktığı 1.231 karşılaşmada 11.3 puan, 4.9 ribaunt ve 4.2 asist ortalaması yakaladı.
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