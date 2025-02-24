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Haberler NBA Golden State Warriors Andre Iguodala’nın 9 numaralı formasını emekli etti

Golden State Warriors Andre Iguodala’nın 9 numaralı formasını emekli etti

Golden State Warriors, kulüp tarihinin efsanevi oyuncularından Andre Iguodala’nın 9 numaralı formasını emekli etti. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 11:11
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Golden State Warriors Andre Iguodala’nın 9 numaralı formasını emekli etti

Golden State Warriors, kulüp tarihinin efsanevi oyuncularından Andre Iguodala'nın 9 numaralı formasını emekli ederek ona büyük bir onur sundu. Chase Center'da düzenlenen özel törende, Warriors hanedanlığının vazgeçilmez isimlerinden biri olarak kabul edilen Iguodala, takımın şampiyonluklarla dolu modern döneminin simgelerinden biri olarak ölümsüzleştirildi.

2013 yılında Golden State Warriors'a katılan Andre Iguodala, takıma katıldığı andan itibaren oyun zekâsı, savunmadaki başarısı ve kritik anlarda yaptığı hamlelerle dikkat çekti. Warriors'ın NBA'deki modern dönemdeki başarısında kilit bir rol oynayan Iguodala, yalnızca saha içindeki performansıyla değil, aynı zamanda genç oyunculara liderlik ederek kazanan bir kültürün inşasında da önemli bir pay sahibi oldu.

Warriors formasıyla 4 NBA şampiyonluğu kazanan Iguodala, 2015 NBA Finalleri'nde Final MVP'si seçilerek unutulmaz bir başarıya imza attı. LeBron James'i savunmadaki başarısıyla ön plana çıkan Iguodala, hücumdaki kritik katkılarıyla da o sezon NBA tarihinin en dikkat çekici Finaller MVP'lerinden biri olmayı başardı.

Andre Iguodala'nın forması, Chase Center'ın tavanında Wilt Chamberlain, Rick Barry, Chris Mullin gibi Warriors efsaneleriyle birlikte yerini aldı. Bu onurla birlikte Iguodala, Warriors tarihindeki forması emekli edilen 12. oyuncu oldu.

Tören sırasında Iguodala'nın eski takım arkadaşları ve Warriors organizasyonunun önde gelen isimleri, onun takıma kattığı değerleri ve liderliğini vurgulayan duygusal konuşmalar yaptı. Tribünlerdeki taraftarlar ise tezahüratlarla Iguodala'ya veda ederek, bir dönemin kapanışına tanıklık etti.

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