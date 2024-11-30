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Haberler NBA NBA'de Boston Celtics mağlubiyeti unuttu! Üst üste 7. galibiyet

NBA'de Boston Celtics mağlubiyeti unuttu! Üst üste 7. galibiyet

NBA'de normal sezon heyecanı devam ediyor. Doğu Konferansı'nda Boston Celtics, konuk olduğu Chicago Bulls'u 138-129 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini aldı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 10:50
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NBA'de Boston Celtics mağlubiyeti unuttu! Üst üste 7. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Boston Celtics, Chicago Bulls'u 138-129 yendi ve art arda 7. galibiyetini aldı.

NBA'de 8 maç oynandı. Doğu Konferansı ikincisi Celtics, deplasmanda Bulls'u 9 sayı farkla mağlup etti.

Son şampiyon Celtics'te Jayson Tatum, 35 sayı, 14 ribaunt ile "double-double" yaparken Payton Pritchard da 29 sayı kaydetti.

Bulls'ta Nikola Vucevic, 32 sayı ile kendisi adına sezonun sayı rekorunu kırmasına rağmen bu performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Gilgeous-Alexander'dan 36 sayı

Oklahoma City Thunder, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 101-93 yendi.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 36 sayı atarken Lakers'ta Dalton Knecht, kaydettiği 20 sayı ile mağlubiyete engel olamadı.

Sonuçlar

Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 120-109

Brooklyn Nets-Orlando Magic: 100-123

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 93-92

Chicago Bulls-Boston Celtics: 129-138

Indiana Pacers-Detroit Pistons: 106-130

Miami Heat-Toronto Raptors: 121-111

Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder: 93-101

Portland Trail Blazers-Sacramento Kings: 115-106

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