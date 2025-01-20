Adem Bona’dan 24 saatte iki kusursuz performans!

Türk basketbolunun genç yıldızı Adem Bona, NBA'deki etkileyici performanslarıyla göz dolduruyor. 24 saat içinde oynadığı iki maçta şut kaçırmadan çift haneli skor üreten Bona, adeta sahada kusursuz bir oyun sergiledi.

19 Ocak'ta oynanan Indiana Pacers maçında 19 dakika süre alan Bona, takımı Philadelphia 76ers'a 12 sayı, 5 ribaundluk katkı verdi. Bona 5'te 5'le oynadığı bu maçta %100 şut isabeti yakaladı.

20 Ocak'ta oynanan Milwaukee Bucks maçında ise 24 dakika süre alan Bona, takımına 10 sayı 6 ribaundluk katkı verdi. Bona bu maçta da 4'te 4 ile oynayarak üst üste ikinci kez %100'lük şut isabeti yakaladı.

Adem Bona bu maçta Milwaukee'nin yıldız oyuncuları Brook Lopez ve Giannis Antetokounmpo'nun üzerinden yaptığı smaçla da gündem oldu.

NBA TARİHİNDE İZ BIRAKIYOR

Adem Bona'nın üst üste iki maçta şut kaçırmadan çift haneli skor üretmesi, NBA'de nadir görülen bir başarı olarak kayıtlara geçti. Türk basketbolunun geleceği için umut vadeden bu performans, Bona'nın potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.