  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler NBA NBA All-Star ilk taraftar oylamasında Alperen Şengün 6. sırada!

NBA All-Star ilk taraftar oylamasında Alperen Şengün 6. sırada!

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Batı Konferansı ilk 5'i için yarışan 10 forvet oyuncusu arasında 314 bin 223 oy alarak 6. sıraya yerleşti. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 00:22 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 00:33
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
NBA All-Star ilk taraftar oylamasında Alperen Şengün 6. sırada!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), 16 Şubat'ta oynanacak 2024-2025 sezonu All-Star maçında forma giyecek oyuncuların belirlenmesi için yapılan ilk taraftar oylaması sonuçları açıklandı.

NBA'in internet sitesinde yer alan habere göre, Giannis Antetokounmpo, 1 milyon 710 bin 630 oyla Doğu Konferansı'nda, Nikola Jokic ise 1 milyon 422 bin 121 oyla Batı Konferansı'nda zirvede yer aldı.

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ise All-Star maçında Batı Konferansı ilk 5'i için yarışan 10 forvet oyuncusu arasında 314 bin 223 oyla 6. sırada yer aldı.

Taraftarlar, All-Star oyuncularını belirlemekte yüzde 50 etkiye sahipken NBA oyuncuları ve medya panelinin ise yüzde 25'er oy oranı var.

NBA'in internet sitesinden yapılan oylama, 20 Ocak'a kadar devam edecek. Taraftar oylama güncellemeleri ise 2, 9 ve 16 Ocak'ta paylaşılacak.

All-Star maçı ilk 5 oyuncuları, 23 Ocak Perşembe günü ve yedek oyuncuları da 30 Ocak Perşembe günü açıklayacak.

Eyüpspor'dan transfer açıklaması! Ahmed Kutucu ve Berke Özer...
G.Saray'dan taraftarlara yeni yıl hediyesi! İşte Cimbom'un ilk transferi
DİĞER
Ferdi Tayfur'un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlü isimlerden duygulandıran açıklamalar: Türkiye'nin dev çınarıydı
Ferdi Tayfur hayatını kaybetti! Son görüntüsü sevenlerini yasa boğdu: "Ben çok iyiyim"
G.Saray ve Fırtına istiyordu! Yeni takımı...
Mikautadze'den geleceğiyle ilgili flaş açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ferdi Kadıoğlu ameliyat oldu Ferdi Kadıoğlu ameliyat oldu 00:30
İşte Şengün'ün All-Star sıralaması İşte Şengün'ün All-Star sıralaması 00:22
Inter finale yükseldi! Inter finale yükseldi! 23:59
G.Saray ve Fırtına istiyordu! Yeni takımı... G.Saray ve Fırtına istiyordu! Yeni takımı... 22:18
Beşiktaş kafilesi Rize'ye ulaştı Beşiktaş kafilesi Rize'ye ulaştı 21:56
Eyüpspor'dan transfer açıklaması! Ahmed Kutucu ve Berke Özer... Eyüpspor'dan transfer açıklaması! Ahmed Kutucu ve Berke Özer... 21:35
Daha Eski
TFF'den kulüplere flaş öneri! TFF'den kulüplere flaş öneri! 20:50
Rangers Celtic'e acımadı! Rangers Celtic'e acımadı! 20:15
Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması 18:22
Fırtına Samsun maçına hazırlanıyor Fırtına Samsun maçına hazırlanıyor 17:54
Davidson A Spor'a konuştu! Davidson A Spor'a konuştu! 17:51
Yalçın Kayan Eyüpspor'da! Yalçın Kayan Eyüpspor'da! 17:11