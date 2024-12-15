Oklahoma City Thunder 111-96 Houston Rockets (MAÇ SONUCU ÖZET)

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Oklahoma City Thunder, Houston Rockets'ı 111-96 yenerek finale yükseldi.

NBA'de 2 maç oynandı. Thunder, Rockets'ı 15 sayı farkla yenerek NBA Kupası finaline yükseldi.

Rockets'ta milli oyuncu Alperen Şengün, "double-double" yaptığı maçta 13 sayı, 11 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalma ile oynadı.

Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander 32 sayı attı ve takımını NBA Kupası finaline taşıdı.

BUCKS DA FİNALE YÜKSELDİ

Milwaukee Bucks ise Atlanta Hawks'ı 110-102 yenerek NBA Kupası finaline yükseldi.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 32 sayı ve Damian Lillard 25 sayıyla oynarken Hawks'ta ise Trae Young, 35 sayı kaydetti.

Bucks, 17 Aralık Salı gecesi oynanacak final karşılaşmasında Rockets'ı yenen Thunder ile karşılaşacak.