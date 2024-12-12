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Haberler Fenerbahçe NBA'den Fenerbahçe Beko'ya teklif! Yeni ligde istiyorlar

NBA'den Fenerbahçe Beko'ya teklif! Yeni ligde istiyorlar

NBA, Avrupa'da yeni bir turnuva kurmak istiyor. İspanyol basınında yer alan haberde düşünülen yeni turnuva için Fenerbahçe'ye de teklif yapıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 21:36
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NBA'den Fenerbahçe Beko'ya teklif! Yeni ligde istiyorlar

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi NBA, FIBA ile birlikte Avrupa'da yeni bir lig kurmak istiyor. Bu hedef doğrultusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

İspanyol basınından Relevo'da yer alan habere göre, NBA, kurmak istediği yeni lig için Avrupa'dan 3 takımı düşünüyor ve bu takımlardan biri de Fenerbahçe Beko.

DİĞER TAKIMLAR DA ORTAYA ÇIKTI

Haberde ayrıca, NBA yönetiminin Avrupa'dan düşündüğü diğer takımların ise Yunan devi Panathinaikos ve İspanyol devi Real Madrid olduğu ve söz konusu 3 ekibe teklif götürüldüğü ifade edildi.

NBA'nin bu takımlar arasından Panathinaikos ile temasta olduğu ve Real Madrid ile Fenerbahçe'den gelecek yanıtı beklediği aktarıldı.

NBA, Avrupa'daki düşündüğü bu yeni turnuvayı 2026-2027 sezonundan itibaren hayata geçirmeyi planladığı da gelen bilgiler arasında.

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