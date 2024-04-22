Haberler NBA Boston Celtics sahasında Miami Heat'i mağlup ederek seride öne geçti!

Boston Celtics sahasında Miami Heat'i mağlup ederek seride öne geçti!

NBA Play-Off'ları ilk turunda Boston Celtics, konuk ettiği Miami Heat'i 114-94 yenerek seride 1-0 öne geçti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 10:37 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 10:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Boston Celtics sahasında Miami Heat'i mağlup ederek seride öne geçti!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Boston Celtics, sahasında Miami Heat'i 114-94 yenerek seride 1-0 öne geçti.

NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nı zirvede tamamlayan Celtics, play-in oynayarak 8. sırayı alan Heat karşısında serinin ilk maçını, Jayson Tatum'ın 23 sayı, 10 ribaunt, 10 asistlik "triple-double" performansının yardımıyla kazandı.

Normal sezonun en yüksek galibiyet oranına sahip Celtics'te Derrick White 20 ve Kristaps Porzingis 18 sayı kaydetti.

Jimmy Butler'ın sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta Heat adına Bam Adebayo'nun 24 ve Delon Wright'ın 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

CLİPPERS GALİBİYETLE BAŞLADI

Batı Konferansı'nda 4. sırayı elde eden Los Angeles Clippers, 5. basamakta yer alan Dallas Mavericks'i ağırladığı mücadeleyi 109-97 kazanarak seride 1-0 üstünlük yakaladı.

Kawhi Leonard'ın sakatlığı sebebiyle görev yapmadığı Clippers'ta James Harden 28 sayı, 8 asist, Paul George 22 sayı, 6 ribaunt ve Ivica Zubac 20 sayı, 15 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Mavericks'te normal sezonun sayı kralı Luka Doncic'in 33 sayı, 13 ribaunt, 6 asist ve Kyrie Irving'in 31 sayı, 7 ribaunt, 4 asistlik performansları yenilgiyi önleyemedi.

SONUÇLAR

Boston Celtics-Miami Heat: 114-94

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 109-97

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 109-94

Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 94-92

DİĞER
Son dakika haberi: İsmail Yüksek için dev teklif! Fenerbahçe'den şok karar...
Başkan Erdoğan Irak'a hareket etti! Petrolden teröre PKK'nın fişini çekecek kritik zirve: Misak-ı Milli'de Türk bayrakları asıldı
Üründül'den Barış Alper'e övgü!
"Kendi pişirdi kendi yedi"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Alperen Şengün NBA'de ödüle aday gösterildi!
Nuggets Lakers'ı yenerek öne geçti
23 NİSAN MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Kısa, uzun, farklı, yeni 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları
2 DAKİKADA YAĞ YAK!
İstanbul baraj doluluk oranı
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lazio - Juventus maçı ne zaman? Lazio - Juventus maçı ne zaman? 11:09
İşte G.Saray'ın yeni sezon bombası! Rekortmen yıldız Aslan olacak İşte G.Saray'ın yeni sezon bombası! Rekortmen yıldız Aslan olacak 10:59
Arsenal - Chelsea maçı ne zaman? Arsenal - Chelsea maçı ne zaman? 10:51
Trabzonspor Draguş'u bitirdi! Anlaşma tamam Trabzonspor Draguş'u bitirdi! Anlaşma tamam 10:43
Kupa'da Beşiktaş’ın rakibi Ankaragücü! Kupa'da Beşiktaş’ın rakibi Ankaragücü! 10:41
Boston seride öne geçti! Boston seride öne geçti! 10:36
Daha Eski
Çakar'dan flaş yorum! "F.Bahçe karşısında ısıran Pendik..." Çakar'dan flaş yorum! "F.Bahçe karşısında ısıran Pendik..." 10:31
Alperen Şengün NBA'de ödüle aday gösterildi! Alperen Şengün NBA'de ödüle aday gösterildi! 10:21
Transferde mutlu son! O yıldız G.Saray'a "evet" dedi Transferde mutlu son! O yıldız G.Saray'a "evet" dedi 10:16
Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? 10:02
Üründül'den Barış Alper'e övgü! Üründül'den Barış Alper'e övgü! 10:00
F.Bahçe'de büyük tartışma! Kartal ve futbolcular... F.Bahçe'de büyük tartışma! Kartal ve futbolcular... 09:58