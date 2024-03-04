Haberler NBA Celtics Warriors'ı 52 sayı farkla yenerek galibiyet serisini 11 maça çıkardı

Celtics Warriors'ı 52 sayı farkla yenerek galibiyet serisini 11 maça çıkardı

Boston Celtics, sahasında Golden State Warriors'ı 140-88 mağlup ederek galibiyet serisini 11 maça çıkardı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 10:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Celtics Warriors'ı 52 sayı farkla yenerek galibiyet serisini 11 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, konuk ettiği Golden State Warriors'ı 140-88 mağlup ederek galibiyet serisini 11 maça çıkardı.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Celtics, Warriors'ı 52 sayı farkla yendi. Celtics'te Jaylen Brown 29 sayı ve Jayson Tatum ise 27 sayı attı.

Boston Celtics, maçta elde ettiği 52 sayı farkla tarihindeki en farklı üçüncü galibiyetine ulaştı.

Bu sezon 50 sayı ve üzeri üçüncü kez kazanan Celtics, galibiyet serisini 11 maça çıkararak ligde kendisi adına bu sezonki en uzun galibiyet serisine de ulaştı.

WEMBANYAMA'DAN "DOUBLE-DOUBLE"

San Antonio Spurs ise konuk ettiği Indiana Pacers'ı 117-105 mağlup etti.

Victor Wembanyama, 31 sayı ve 12 ribaunt ile "double-double" yaparak galibiyette önemli katkı sağladı.

Spurs forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman; 4 ribaunt, 2 asist ve 1 top çalma ile oynadı.

Pacers'ta T.J. McConnell 26 sayı, Pascal Siakam ise 21 sayı kaydetmesine rağmen bu performansları mağlubiyete engel olamadı.

TÜM SONUÇLAR

Orlando Magic-Detroit Pistons: 113-91

Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 111-106

Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 98-107

San Antonio Spurs-Indiana Pacers: 117-105

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 110-118

Boston Celtics-Golden State Warriors: 140-88

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 88-89

Dallas Mavericks-Philadelphia 76ers: 116-120

DİĞER
Babası meğer Fenerbahçe'nin yıldız ismiymiş! İsmail Hacıoğlu'nun babası kendisinden ünlüymüş...
EMEKLİYE ENFLASYON ZAMMI | SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammına ipucu geldi! Kim ne kadar alacak?
Olay sözler! "Yeni sezonda asla devam etmemeli"
Çarpıcı yorum! "Buruk'un dokunulmaz futbolcusu..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Alperen'den double double!
Antetokounmpo'dan Chicago potasına 46 sayı!
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? | 4 Mart Kabine Toplantısı var mı? Gündem ÖĞRETMEN ATAMALARI
ENFLASYON SON DAKİKA | 2024 Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu
2024 Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Boston Celtics farklı kazandı! Boston Celtics farklı kazandı! 10:45
G.Saray'a Kolombiya rüzgarı! G.Saray'a Kolombiya rüzgarı! 10:43
Al Hilal - Al Ittihad maçı ne zaman? Al Hilal - Al Ittihad maçı ne zaman? 10:43
Cimbom yeni Boey'ini buldu! Aurier'in yerine geliyor Cimbom yeni Boey'ini buldu! Aurier'in yerine geliyor 10:09
Real Sociedad - PSG maçı ne zaman? Real Sociedad - PSG maçı ne zaman? 09:43
G.Saray'dan Torreira'lı derbi paylaşımı! G.Saray'dan Torreira'lı derbi paylaşımı! 09:40
Daha Eski
Bayern Münih - Lazio maçı ne zaman? Bayern Münih - Lazio maçı ne zaman? 09:36
Girona deplasmanda mağlup! Girona deplasmanda mağlup! 09:18
Çarpıcı yorum! "Buruk'un dokunulmaz futbolcusu..." Çarpıcı yorum! "Buruk'un dokunulmaz futbolcusu..." 09:16
Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? 09:12
Olay sözler! "Yeni sezonda asla devam etmemeli" Olay sözler! "Yeni sezonda asla devam etmemeli" 08:54
Bugün kimin maçı var? 4 Mart Pazartesi Bugün kimin maçı var? 4 Mart Pazartesi 08:07