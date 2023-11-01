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Phoenix Suns 114-115 San Antonio Spurs (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika spor haberleri... NBA'de Cedi Osman'nın formasını giydiği San Antonio Spurs, deplasmanda Phoenix Suns'ı, Keldon Johnson'ın son saniye basketiyle 115-114 mağlup etmeyi başardı. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 10:40
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Phoenix Suns 114-115 San Antonio Spurs (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, deplasmanda Phoenix Suns'ı 115-114 mağlup etti.

NBA'de normal sezona 3 maçla devam edildi. Spurs, konuk olduğu Suns karşısında maçın bitimine iki saniye kala Keldon Johnson'ın basketiyle karşılaşmada ilk defa öne geçti ve mücadeleyi de bir sayı farkla kazandı.

Spurs'te Johnson, 27 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken Suns'ta ise Kevin Durant'in 26 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Spurs forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 9 sayı, 2 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalmayla galibiyete katkı verdi.

Günün bir diğer maçında New York Knicks, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 109-91 yenerken Julius Randle 19 sayı ve 10 ribaunt, Jalen Brunson da 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Cavaliers'ta Donovan Mitchell'ın 26 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Los Angeles Clippers ise konuk ettiği Orlando Magic'i 118-102 mağlup ederken Paul George 27 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

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