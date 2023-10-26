Haberler NBA Orlando Magic - Houston Rockets: 116-86 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Orlando Magic - Houston Rockets: 116-86 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Son dakika spor haberleri... NBA'de Houston Rockets, deplasmanda karşılaştığı Orlando Magic'e 116-86 mağlup oldu. Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, 14 sayı ve 8 ribauntla oynadı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 11:27
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Orlando Magic - Houston Rockets: 116-86 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün başarılı performansına rağmen Orlando Magic'e 116-86 yenildi. NBA'de normal sezonun ikinci gününe, 12 maçla devam edildi. Orlando Magic, baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından konuk ettiği Rockets'ı 30 sayı farkla geçerek sezonun ilk galibiyetine uzandı.

Magic'te Cole Anthony 20 sayı ve 8 ribaunt, Franz Wagner 19 sayı, Paolo Banchero 12 sayı, 5'er ribaunt ve asist, Gary Harris 11 sayı ve 5 ribaunt, Jonathan Isaac 11 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Rockets'ın en skorer üç oyuncusundan biri, 14 sayı, 8 ribaunt, 6 asistlik performansıyla Alperen Şengün oldu. Fred VanVleet 14 sayı ve 5 asist, Dillon Brooks 14 sayı ve 4 ribaunt, Jalen Green 10 sayı kaydetti.

LUKA DONCIC SEZONA TRIPLE-DOUBLE İLE BAŞLADI

Dallas Mavericks, konuk olduğu San Antonio Spurs'ü özellikle ikinci yarıdaki iyi savunmasının yardımıyla 126-119 yenerek sezona galibiyetle başladı. Mavericks'te all-star Luka Doncic 33 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaparken, Kyrie Irving 22 sayı ve 6 asist, Tim Hardaway 17 sayı, 6 ribaunt ve 4 asist, Grant Williams 17 sayı ve 6 ribaunt, Dereck Lively 16 sayı ve 10 ribauntla galibiyeti getirdi.

Spurs'te Devin Vassell 23 sayı ve 5 ribaunt, Keldon Johnson 17 sayı, 9 ribaunt ve 7 asist, Tre Jones 16 sayı, 6 asist ve 5 ribaunt, Victor Wembanyama 15 sayı ve 5 ribaunt, Zach Collins 14 sayı ve 5 ribaunt, Jeremy Sochan 13 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist, milli oyuncu Cedi Osman ise 12 sayı ve 2 asist üretti.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Houston Rockets: 116-86

Indiana Pacers-Washington Wizards: 143-120

New York Knicks-Boston Celtics: 104-108

Charlotte Hornets-Atlanta Hawks: 116-110

Miami Heat-Detroit Pistons: 103-102

Toronto Raptors-Minnesota Timberwolves: 97-94

Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers: 113-114

Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder: 104-124

Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 104-111

Utah Jazz-Sacramento Kings: 114-130

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 119-126

Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers: 123-111

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