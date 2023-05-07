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Los Angeles Lakers play-off serisinde öne geçti

Son dakika spor haberleri... NBA'de Los Angeles Lakers, Golden State Warriors'ı 127-97 yenerek Batı Konferansı yarı final serisinde 2-1 üstünlük sağladı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 12:19
Los Angeles Lakers play-off serisinde öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Los Angeles Lakers, konuk ettiği Golden State Warriors'ı 127-97 yenerek seride 2-1 üstünlük sağladı.

NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı yarı final serisinde Lakers, iyi savunma yaptığı maçta, son şampiyon Warriors'ı 30 sayı farkla yenerek üçüncü maçta ikinci galibiyetine uzandı.

Lakers'ta Anthony Davis 25 sayı, 13 ribaunt ve 4 blok, LeBron James 21 sayı, 8'er ribaunt ve asist, D'Angelo Russell 21 sayı ve 5 asist, Lonnie Walker 12 sayı ve 4 ribaunt, Dennis Schröder 12, Austin Reaves 10 sayı ile mücadele etti.

Warriors'ta Stephen Curry 23 sayı ve 4 ribaunt, Andrew Wiggins 16 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist, Klay Thompson 15 sayı ve 7 ribaunt, Jonathan Kuminga 10 sayı ile oynadı.

Serinin dördüncü maçı, 9 Mayıs Salı günü TSİ 05.00'te Lakers'ın sahasında oynanacak.

BUTLER DÖNDÜ HEAT SERİDE ÖNE GEÇTİ

Doğu Konferansı yarı finalinde Miami Heat, konuk ettiği New York Knicks'i 105-86 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

Heat'te sakatlığı geçen ve formasına kavuşan Jimmy Butler 28 sayı ve 4 ribaunt, Max Strus 19 sayı, Bam Adebayo 17 sayı ve 12 ribaunt, Kyle Lowry 14 sayı ve 4 asistlik performans sergiledi.

Knicks'te Jalen Brunson 20 sayı, 8 asist ve 6 ribaunt, Josh Hart 15 sayı ve 12 ribaunt, RJ Barrett 14, Immanuel Quickley 12 sayı, Julius Randle 10 sayı ve 14 ribauntla oynadı.

Serinin dördüncü müsabakası, 9 Mayıs Salı günü TSİ 02.30'da yine Heat'in ev sahipliğinde yapılacak.

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