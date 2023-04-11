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NBA'de play-off heyecanı başlıyor! İşte oynanacak maçlar

NBA'de normal sezonun tamamlanmasının ardından play-in ve play-off maçları maçları oynanacak.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 11:15 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 11:45
NBA'de play-off heyecanı başlıyor! İşte oynanacak maçlar

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) bu gece play-in, hafta sonu ise play-off maçları başlayacak.

Konferanslarında normal sezonu ilk 6 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan play-off etabına yükselirken, play-off'ta mücadele edecek 7 ve 8. takımlar ise normal sezonu 7 ile 10. sıra arasında tamamlayan ekipler arasında bu hafta içi düzenlenecek play-in etabı sonrası belirlenecek.

NBA play-in turnuvası, 11-14 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. NBA play-off ilk turu ise 15 Nisan'da başlayacak.

Play-off

Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks ve ikincisi Boston Celtics ile Batı Konferansı lideri Denver Nuggets ve ikincisi Memphis Grizzlies'ın rakipleri play-in turnuvasıyla belirlenecek.

Normal sezonu Doğu Konferansı'nda 3. bitiren milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın da formasını giydiği Philadelphia 76ers, 6. bitiren Brooklyn Nets ile eşleşirken, milli basketbolcu Cedi Osman'ın da formasını giydiği 4. sıradaki Cleveland Cavaliers ile 5. sıradaki New York Knicks kozlarını paylaşacak.

Batı Konferansı'nda ise sezonu 3. tamamlayan Sacramento Kings, 6. sırada bulunan Golden State Warriors ile eşleşirken, sezonu 4. sırada tamamlayan Phoenix Suns ise 5. sıradaki Los Angeles Clippers ile karşılaşacak.

Play-in

Play-in turnuvasında Batı Konferansı'nı 7. bitiren Los Angeles Lakers, 8. sırada tamamlayan Minnesota Timberwolves ile karşılaşacak. Bu maçın kazanan takımı doğrudan 7. sıranın sahibi olacak ve play-off'ta Memphis Grizzlies ile eşleşecek. Kaybeden taraf ise 9. sıradaki New Orleans Pelicans ile 10. sıradaki Oklahoma City Thunder mücadelesinin kazananı ile 8. sıra için karşılaşacak. Bu eşleşmenin galibi de Batı Konferansı'nın lideri Denver Nuggets'la play-off'ta rakip olacak.

Doğu Konferansı'nda ise milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği 7. sıradaki Miami Heat, 8. sıradaki Atlanta Hawks ile karşılaşacak ve kazanan 7. sıraya yerleşip play-off'ta Boston Celtics ile eşleşecek. Bu eşleşmenin kaybeden tarafı ise Toronto Raptors-Chicago Bulls maçının kazananıyla 8. sıra için mücadele edecek. Bu eşleşmenin galibi de play-off etabında Doğu Konferansı'nın lideri Milwaukee Bucks ile karşılaşacak.

Play-off programı

NBA'de play-off ilk tur eşleşmeleri şu şekilde:

15 Nisan Cumartesi:

Brooklyn Nets - Philadelphia 76ers

Doğu Konferansı'nda 7. sırayı alacak takım - Boston Celtics

New York Knicks - Cleveland Cavaliers

Golden State Warriors - Sacramento Kings

16 Nisan Pazar:

Doğu Konferansı'nda 8. sırayı alacak takım - Milwaukee Bucks

Batı Konferansı'nda 8. sırayı alacak takım - Denver Nuggets

Batı Konferansı'nda 7. sırayı alacak takım - Memphis Grizzlies

Los Angeles Clippers - Phoenix Suns

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