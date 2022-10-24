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NBA HABERLERİ | Cedi Osman galibiyette önemli rol oynadı

Son dakika haberleri... Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) heyecan gecenin maçlarıyla devam etti. Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Washington Wizards'ı mağlup ederken, milli basketbolcu 16 sayılık katkı sağladı. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 10:52
NBA HABERLERİ | Cedi Osman galibiyette önemli rol oynadı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Cedi Osman'ın 16 sayı attığı Washington Wizards maçını 117-107 kazandı.

NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Sezon öncesi all-star Donovan Mitchell'ı kadrosuna katarak adından söz ettiren Cavaliers, Wizards ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan maçta ev sahibi Cavaliers, 103-103'lük skorla uzatmaya giden mücadeleden 117-107 galip ayrıldı.

Cavaliers'ta Mitchell 37 sayı, 5 ribaunt, 3 top çalma, Jarrett Allen 15 sayı, 14 ribaunt ve kenardan oyuna giren Cedi 16 sayı, 3 asistle oynadı.

Wizards'ta Bradley Beal'ın 27 sayı, 5 asist ve Kristaps Porzingis'in 18 sayı, 11 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

TRAIL BLAZERS VE JAZZ 3'TE 3 YAPTI

Batı Konferansı'nda Los Angeles Lakers deplasmanından 106-104 galip ayrılan Portland Trail Blazers ve konuk olduğu New Orleans Pelicans'ı uzatmada 122-121 yenen Utah Jazz, ilk 3 maçlarını kazandı.

Trail Blazers'ın all-star oyun kurucusu Damian Lillard 41 sayı, 5 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. Çıktığı 3 karşılaşmayı da kaybeden Lakers'ta LeBron James 31 sayı, 8 ribaunt, 8 asist ve Anthony Davis 22 sayı, 10 ribaunt, 6 blok ile oynadı.

Jazz'ı ise galibiyete, 31 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan Lauri Markkanen; 20 sayı, 5 asistle oynayan Kelly Olynyk ve 18 sayı, 6 asistle maçı tamamlayan Jordan Clarkson taşıdı.

Pelicans'ın all-star oyuncuları Brandon Ingram ve Zion Williamson, yaşadıkları sakatlıklar sonrası mücadeleye devam edemedi. Takım arkadaşı Naji Marshall'ın eli yüzüne çarpan Ingram 2. çeyrekte, kalçasının üstüne sert şekilde düşen Williamson da son periyotta oyundan çıkmak zorunda kaldı.

SONUÇLAR

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 104-106

Atlanta Hawks-Charlotte Hornets: 109-126

New Orleans Pelicans-Utah Jazz: 121-122 (uzatmada)

Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 117-107 (uzatmada)

Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 106-116

Golden State Warriors-Sacramento Kings: 130-125

Los Angeles Clippers-Phoenix Suns: 95-112

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