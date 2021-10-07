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NBA'de aşı olmayanlar hapse girebilir!

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de aşı tartışmaları devam ediyor. Lig yönetimi, aşı olmayan basketbolcuları Kanada konusunda uyardı. Buna göre Kanada'nın katı uygulamaları nedeniyle aşı olmayı reddeden ve karantina kurallarına uymayanlar hapis tehlikesi ile karşı karşıya.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2021 Perşembe 12:56
NBA'de aşı olmayanlar hapse girebilir!

NBA, KOVID-19'a karşı aşılanmamış oyuncuları, Kanada'nın katı karantina yasaları konusunda uyardı.

The Athletic'ten Shams Charania, NBA'in Toronto Raptors ile deplasmanda karşılaşacak aşısız oyuncuları, Kanada'nın katı karantina kurallarına tabi tutulacakları ve ihlalde bulunanlara para cezası ve hapis cezası verileceği konusunda uyardığını belirtti.

Charania, Kanada Karantina Yasasını ihlal edenlerin altı aya kadar hapis ve 750 bin dolar para cezasıyla karşı karşıya kalacağını da açıkladı.

Raptors'ın 2020-21 sezonunda Florida'nın Tampa kentinde oynadıktan sonra geri dönüşünü kolaylaştırmak için, Kanada hükümeti, hem aşılı hem de aşısız NBA oyuncularının zorunlu 14 günlük karantina süresine tabi olmaksızın ülkeye girmesine izin vermişti.

Tüm oyuncuların, Kanada'ya girmeden önce KOVID-19 testlerinin yine de negatif çıkması gerekecek. Ancak, ülkeye girdikten sonra aşılanmamış NBA oyuncularının, Scotiabank Arena'daki maçlar ve antrenmanlar dışında takımlarının otelinde kalmaları gerekecek.

Oyuncular sendikası direktörü Michele Roberts, The Athletic'ten Kavitha A. Davidson'a, Çarşamba günü itibariyle lig oyuncularının %96'sının aşılandığını söylemişti.

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