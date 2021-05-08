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NBA'de Cedi'nin 22 sayısı 'a yetmedi | Dallas 110-90 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) deplasmanda Dallas ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele ev sahibi takımın 110-90 üstünlüğü ile sonuçlandı. Cleveland forması giyen karşılaşmada 22 sayı attı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 11:40
NBA'de Cedi'nin 22 sayısı Cavaliers'a yetmedi | Dallas Mavericks 110-90 Cleveland Cavaliers (MAÇ SONUCU - ÖZET)

NBA'e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın 5. sırasındaki , play-off umudu kalmayan 'ı yenerek peş peşe 3. galibiyetini aldı.

Ev sahibi Mavericks'te 24 sayı, 8 ribaunt, 20 sayı ve 18 sayı, 5 ribauntla oynadı.

Cavaliers cephesinde Collin Sexton 27 sayı, da 22 sayı, 7 asist, 5 ribauntla maçı tamamladı.

SON ŞAMPİYON LAKERS 7. SIRAYA GERİLEDİ

Batı Konferansı'nda play-off'lara doğrudan katılmak için büyük önem taşıyan mücadelede, aynı galibiyet yüzdesine sahip Portland ile Los Angeles karşılaştı.

Ev sahibi Trail Blazers, LeBron James'ten yoksun sahaya çıkan Lakers'ı 106-101 mağlup ederek puan tablosunda rakibinin üstüne çıktı.

Trail Blazers'ın all-star oyunu kurucusu Damian Lillard, 38 sayıyla sahanın en skoreri oldu. C.J. McCollum da 21 sayılık katkıda bulundu.

Play-in turnuvası oynama riskiyle karşı karşıya kalan Lakers'ta Anthony Davis'in 36 sayı, 12 ribaunt, 5 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

JAZZLI BOGDANOVIC 48 SAYIYLA KARİYER REKORU KIRDI

Lig lideri , konuk ettiği Denver 'ı 127-120 yenerek art arda 4. maçını kazandı.

Jazz'ın Hırvat basketbolcusu Bojan Bogdanovic, 48 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı. Kenardan oyun giren Jordan Clarkson da 21 sayı, 8 asist, 5 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

Nuggets'ta Michael Porter 31 sayı, 6 ribaunt ve Nikola Jokic 24 sayı, 13 asist, 9 ribaunt üretti.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers -New Orleans Pelicans: 109-107

Chicago Bulls-Boston Celtics: 121-99

Milwaukee Bucks-Houston Rockets: 141-133

Miami Heat-Minnesota Timberwolves: 121-112

Charlotte Hornets-Orlando Magic: 122-112

-: 110-90

Utah Jazz-: 127-120

Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 104-113

-: 106-101

Phoenix Suns-New York Knicks: 128-105



Kaynak: AA

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