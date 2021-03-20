Haberler NBA Son dakika spor haberi: NBA'de Atlanta Hawks takımına Covid-19 aşısı yapıldı!

Son dakika spor haberi: 'de takımına Covid-19 aşısı yapıldı!

Son dakika spor haberleri... 'de Covid-19 aşısı yapılan takım sayısı ikiye çıktı. 'lı basketbolculara corona virüsü aşısı yapıldığı bildirildi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 11:06
Son dakika spor haberi: NBA'de Atlanta Hawks takımına Covid-19 aşısı yapıldı!

ekiplerinden () 'ta forma giyen oyuncular, yeni tip corona virüsü (Covid-19) aşısı oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık ve güvenlik tedbirlerini artırmak amacıyla 14'ü basketbolcu olmak üzere 36 kişilik Atlanta Hawks ekibine aşının ilk dozunun yapıldığı belirtildi.

eyaletinin Covid-19 aşısı için gereken sağlık kriterlerine uymayan adı açıklanmayan 3 basketbolcu ise aşı olamadı. Eyalet kriterlerine göre, vücut kitle endeksi 25'in üzerinde olanlar aşı yaptırabiliyor.

Atlanta Hawks, 'ın ardından basketbolcu ve teknik ekibine aşı yaptıran ikinci NBA kulübü oldu.



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