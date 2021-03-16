Haberler NBA NBA'de Bucks galibiyet serisini 4'e çıkardı

NBA'de Bucks galibiyet serisini 4'e çıkardı

NBA'de üst üste 3. "triple double"ını yapan Giannis Antetokounmpo'nun forma giydiği , galibiyet serisini 4'e çıkardı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 11:25 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 11:25
NBA'de Bucks galibiyet serisini 4'e çıkardı

'nde (NBA) üst üste 3'üncü "triple double"ını yapan Giannis Antetokounmpo'nun forma giydiği , galibiyet serisini 4 karşılaşmaya çıkardı.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Milwaukee Bucks, 'ı deplasmanda 133-122 yenerek son 10 mücadelesinde 9. galibiyetini aldı.

Son 2 yıldır normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen Giannis Antetokounmpo, 31 sayı, 15 ribaunt, 10 asist, 3 top çalmayla Bucks'ı galibiyete taşıdı. 26 yaşındaki Yunan basketbolcu, kulüp tarihinde peş peşe 3 "triple double"a imza atan ilk oyuncu oldu.

Kariyerinde 7. kez 30 veya üstü sayı atarak "triple double" yapan Giannis, 'a ait kulüp rekorunu da kırdı.

Bucks'ta 22 sayı, 7 ribaunt, 4 blok, da 23 sayı, 5 ribauntluk katkıda bulundu.

Wizards'ta ise 37 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, 23 sayı, 17 asist, 5 ribaunt ve 22 sayı, 7 ribaunt, 5 asist üretti.

Kaliforniya derbisini Lakers kazandı

Kaliforniya eyaleti takımları arasındaki mücadelede Los Angeles , konuk olduğu 'ı 128-97 mağlup etti.

Lakers'ta Montrezl Harrell 27 sayı, 5 ribaunt, 3 top çalma, 22 sayı, 11 asist, 10 ribaunt ve Talen Horton-Tucker 18 sayı, 10 asistle oynadı.

Warriors'ta Stephen Curry 27, Andrew Wiggins 15 ve Jordan Poole 14 sayı kaydetti.

Maçta 2 asist yapan Curry, 4855 asistle Guy Rodgers'ın elinde tuttuğu kulüp rekorunu kırdı.

Sonuçlar

Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 122-133

Charlotte Hornets-Sacramento Kings: 122-116

Brooklyn Nets-New York Knicks: 117-112

Detroit Pistons-San Antonio Spurs: 99-109

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 99-109

Denver Nuggets-Indiana Pacers: 121-106

Phoenix Suns-Memphis Grizzlies: 122-99

Golden State Warriors-: 97-128

SON DAKİKA