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NBA All-Star maçının yedekleri belli oldu

Tüm dünyanın merakla beklediği NBA All-Star hafta sonu geldi. Bu yıl pandemi nedeniyle tek geceye sığdırılacak olan organizasyonda takımlar belli oldu. İşte Batı ve Doğu takımlarının kadroları...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 13:20
NBA All-Star maçının yedekleri belli oldu
Bu yıl 'nin Atlanta şehrinde bulunan 'da düzenlenecek NBA All-Star etkinliğinde yapılacak olan maçın yedek basketbolcuları açıklandı.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, NBA'de yer alan takımların başantrenörlerinin belirlediği NBA All-Star karşılaşmasının yedek basketbolcuları duyuruldu. Doğu Konferansı'ndan , (), (), (), (), () seçildi.

Batı Konferansı'ndan ise (), Paul George (Los Angeles Clippers), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Zion Williamson (New Orleans Pelicans), Donovan Mitchell ve Rudy Gobert (Utah Jazz) yer aldı.

Takım kaptanları LeBron James ve Kevin Durant, ilk 5 ve yedek basketbolcular arasından yapacakları seçimlerle kadrolarını belirleyecek.
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