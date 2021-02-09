Haberler NBA Kobe Bryant'ın helikopter kazasında pilotaj hatası olduğu iddia edildi

Kobe 'ın helikopter kazasında pilotaj hatası olduğu iddia edildi

'de sayısız rekora imza atan Kobe 'ın ve beraberindeki 8 kişinin ölümüne sebep olan helikopter kazasında pilotaj hatası olduğu iddia edildi. Başkanı Sumwalt, kazanın sebebinin pilotun dikkatsizliği olduğunu söyledi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 21:57
Kobe Bryant'ın helikopter kazasında pilotaj hatası olduğu iddia edildi

Spor dünyasının sevilen ismi ve 13 yaşındaki kızı ile 7 kişinin daha hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili yapılan duruşmada, Başkanı Sumwalt, kazanın sebebinin pilotun dikkatsizliği olduğunu söyledi.

Sumwalt, olayda helikopterin pilotu 'ın federal standartları ihlal ederek bulutların arasından uçtuğunu ve bu nedenle yönünü şaşırarak 'nın güneyinde bir tepeye çarptığını belirtti.


Los Angeles Lakerslı oyuncunun eşi tarafından açılan davanın duruşmasında, pilotun "uzaysal yönelim bozukluğu" yaşayarak, helikopteri keskin şekilde yukarı yönlendirdiğini sandığı, gerçekte ise soldaki bir tepeye doğru döndürdüğü kaydedildi.

'de 20 yıl boyunca giydiği forması ile ulaşılması zor birçok başarı yakalayan siyahi oyuncunun ölümünün üzerinden bir yılı aşkın zaman geçmesine rağmen Bryant'ın basketbol dünyasındaki başarıları ve hayatını kaybetmesine yol açan helikopter kazası halen spor dünyasının gündemini meşgul ediyor.

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