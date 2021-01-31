Haberler NBA Lakers Celtics'i zor da olsa yendi

Lakers 'i zor da olsa yendi

NBA'de , deplasmanda Boston 'i mağlup etti. Ligin en fazla şampiyonluk yaşayan iki takımının maçında Lakers, başa baş geçen mücadele sonunda Celtics'i 96-95 yenerek 15. galibiyetini aldı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 10:49
Lakers Celtics'i zor da olsa yendi

Lakers'ta 27 sayı, 14 ribaunt, 21 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle galibiyete katkı sağladı. Mücadelede 4 üç sayılık basket kaydeden James, bu istatistiğin tüm zamanlar listesinde JR Smith'i geride bıraktı. Kariyerinde bin 934 isabete ulaşan James, NBA tarihinde en fazla üç sayı kaydeden oyuncular sıralamasında 13. basamağın sahibi oldu.

Sekizinci yenilgisini yaşayan 'te 30, 28 sayı kaydetti.

LILLARD'DAN 44 SAYI
, 'a konuk olduğu maçı, yıldız oyuncusu 'ın son saniye basketiyle 123-122 kazandı.

Takımına sezonun 10. galibiyetini getiren basketi atan Lillard, mücadeleyi 44 sayı, 9 asist, 5 ribauntla tamamladı.

Bulls'ta 'in 31, 'ın 26 sayısı sezonun 11. mağlubiyetini engelleyemedi.

SONUÇLAR
Chicago Bulls-Portland Trail Blazers: 122-123

-: 126-114

-Sacramento Kings: 105-104

New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 112-126

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 112-129

-: 95-96

Dallas Mavericks-Phoenix Suns: 105-111

Golden State Warriors-Detroit Pistons: 118-91

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