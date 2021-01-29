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NBA'de 'i yenerek 14. galibiyetini aldı!

Son dakika NBA haberleri... NBA'de , 'i deplasmanda 109-105 mağlup ederek 14. galibiyetine ulaştı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 10:35
NBA'de Los Angeles Clippers Miami Heat'i yenerek 14. galibiyetini aldı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) , deplasmanda 'i 109-105 yendi. NBA'e 4 maçla devam edildi. Şampiyonluk adaylarından , bir ara 18 sayı geriye düştüğü karşısında 109-105 kazanarak 14. galibiyetini aldı.

Yıldız oyuncuları ve 'tan yoksun çıktığı maçta Clippers adına 18, 17, 16 sayı kaydetti.

Heat'te 'nun 19, 'ın 18, 'nun 16 sayısı sezonun 12. mağlubiyetini önleyemedi.

PISTONS LAKERS'I GEÇTİ

, son şampiyon 'ı ağırladığı mücadeleyi 107-92 kazandı. Bu sezon 5. galibiyetine ulaşan Pistons'ta 23, Wayne Ellington 20 sayı attı. Anthony Davis'in sakatlığı nedeniyle oynamadığı Lakers'ta LeBron James ve Kyle Kuzma'nın 22'şer sayısı, sezonun 6. mağlubiyetini engelleyemedi.

SONUÇLAR

Houston Rockets-Portland Trail Blazers: 104-101

Detroit Pistons-Los Angeles Lakers: 107-92

Miami Heat-Los Angeles Clippers: 105-109

Phoenix Suns-Golden State Warriors: 114-93



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