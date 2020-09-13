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NBA'de Los Angeles Lakers Batı Konferansı finaline çıktı - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
Haberler NBA NBA'de Los Angeles Lakers Batı Konferansı finaline çıktı

'de finaline çıktı

(Amerikan ) play-off'larında , 'ı 119-96 yenerek seriyi 4-1 kazandı ve finaline yükseldi. 10 yıl sonra konferans finaline adını yazdıran Lakers'ta süperstar 29 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle maça damgasını vurdu.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 10:31
NBA'de Los Angeles Lakers Batı Konferansı finaline çıktı

play-off'larına ile arasındaki yarı final serisi 5. maçıyla devam edildi.

Birinci ve üçüncü çeyrekteki etkili oyunuyla mücadeleden 119-96 galip ayrılan ve seriyi 4-1 kazanan Lakers, 2009-2010 sezonunun ardından ilk kez konferans finallerine kaldı.

Lakers'ta , 29 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle galibiyette başrol oynadı. Kyle Kuzma 17, Markieff Morris 16, Danny Green 14 ve Anthony Davis 13 sayı üretti.

Rockets'ta James Harden'ın 30, Jeff Green'in 13 ve 'un 10 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Los Angeles Lakers, Batı Konferansı finalinde Denver Nuggets-Los Angeles Clippers (2-3) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Doğu Konferansı finalinde ise ile mücadele edecek.