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01 Şubat 2020, Cumartesi
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Kadrolar tamam

Kadrolar tamam

All-Star'da yedekler de belli oldu. ilk 5'inde L. , L. , J. , K. ve A. vardı.

All-Star'da yedekler de belli oldu. ilk 5'inde L. , L. , J. , K. ve A. vardı. Yedeklere N. Jokic, D. Lillard, D. Mitchell, R. Gobert, B. Ingram, C. Paul ve R. Westbrook seçildi. Doğu'da ise G. Antetokounmpo, T. Young, K. Walker, P. Siakam ve J. Embiid'in yedekleri şöyle oldu: J. Butler, B. Simmons, K. Lowry, B. Adebayo, K. Middleton, D. Sabonis, J. Tatum.
  1. 1.2.2020
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