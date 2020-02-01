All-Star'da Yükselen Yıldızlar kadrosu açıklandı

NBA'de 14 Şubat'ta başlayacak All-Star için geri sayıma geçilirken, Yükselen Yıldızlar maçının kadroları da açıklandı. Çaylaklar ve ikinci sene oyuncularından oluşacak takımlardan birinde ABD'li, diğerinde ise uluslararası oyuncular yer alacak.

İşte Yükselen Yıldızlar maçının kadroları:

DÜNYA KARMASI

Nickeil Alexander-Walker (Kanada)

Deandre Ayton (Bahamalar)

RJ Barrett (Kanada)

Brandon Clarke (Kanada)

Luka Doncic (Slovenya)

Shai Gilgeous-Alexander (Kanada)

Rui Hachimura (Japonya)

Svi Mykhailiuk (Ukrayna)

Josh Okogie (Nijerya)

Mo Wagner (Almanya)

ABD KARMASI

Miles Bridges

Wendell Carter Jr.

DeVonte Graham

Tyler Herro

Jaren Jackson Jr.

Ja Morant

Kendrick Nunn

Eric Paschall

P.J. Washington

Zion Williamson

Trae Young

Öte yandan Yükselen Yıldızlar maçında boy gösterecek olan Atlanta'lı Trae Young ile Dallas'lı Luka Doncic, All-Star maçına da ilk 5'te başlayacak.