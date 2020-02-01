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01 Şubat 2020, Cumartesi
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All-Star'da kadrosu açıklandı

All-Star'da Yükselen Yıldızlar kadrosu açıklandı

'de All-Star heyecanının başlamasına günler kala maçının kadrosu da açıklandı. Dallas'ın Sloven yıldızı ile Atlanta'nın ABD'li guardı 'ın da yer aldığı kadrolar şu şekilde oluştu:

'de 14 Şubat'ta başlayacak All-Star için geri sayıma geçilirken, maçının kadroları da açıklandı. Çaylaklar ve ikinci sene oyuncularından oluşacak takımlardan birinde ABD'li, diğerinde ise uluslararası oyuncular yer alacak.

İşte Yükselen Yıldızlar maçının kadroları:

DÜNYA KARMASI

Nickeil Alexander-Walker (Kanada)
Deandre Ayton (Bahamalar)
RJ Barrett (Kanada)
Brandon Clarke (Kanada)
(Slovenya)
Shai Gilgeous-Alexander (Kanada)
Rui Hachimura (Japonya)
Svi Mykhailiuk (Ukrayna)
Josh Okogie (Nijerya)
Mo Wagner (Almanya)

ABD KARMASI

Miles Bridges
Wendell Carter Jr.
DeVonte Graham
Tyler Herro
Jaren Jackson Jr.
Ja Morant
Kendrick Nunn
Eric Paschall
P.J. Washington
Zion Williamson

Öte yandan Yükselen Yıldızlar maçında boy gösterecek olan Atlanta'lı Trae Young ile Dallas'lı Luka Doncic, All-Star maçına da ilk 5'te başlayacak.

  1. 01.02.2020
  2. Güncelleme: 01.02.2020 13:41
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