All-Star'da Yükselen Yıldızlar kadrosu açıklandı
NBA'de All-Star heyecanının başlamasına günler kala Yükselen Yıldızlar maçının kadrosu da açıklandı. Dallas'ın Sloven yıldızı Luka Doncic ile Atlanta'nın ABD'li guardı Trae Young'ın da yer aldığı kadrolar şu şekilde oluştu:
NBA'de 14 Şubat'ta başlayacak All-Star için geri sayıma geçilirken, Yükselen Yıldızlar maçının kadroları da açıklandı. Çaylaklar ve ikinci sene oyuncularından oluşacak takımlardan birinde ABD'li, diğerinde ise uluslararası oyuncular yer alacak.
İşte Yükselen Yıldızlar maçının kadroları:
DÜNYA KARMASI
Nickeil Alexander-Walker (Kanada)
Deandre Ayton (Bahamalar)
RJ Barrett (Kanada)
Brandon Clarke (Kanada)
Luka Doncic (Slovenya)
Shai Gilgeous-Alexander (Kanada)
Rui Hachimura (Japonya)
Svi Mykhailiuk (Ukrayna)
Josh Okogie (Nijerya)
Mo Wagner (Almanya)
ABD KARMASI
Miles Bridges
Wendell Carter Jr.
DeVonte Graham
Tyler Herro
Jaren Jackson Jr.
Ja Morant
Kendrick Nunn
Eric Paschall
P.J. Washington
Zion Williamson
Trae Young
Öte yandan Yükselen Yıldızlar maçında boy gösterecek olan Atlanta'lı Trae Young ile Dallas'lı Luka Doncic, All-Star maçına da ilk 5'te başlayacak.
- 01.02.2020
- Güncelleme: 01.02.2020 13:41
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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