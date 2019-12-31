LeBron tarihe geçti
NBA'de Los Angeles Lakers, LeBron James'in tarihe geçtiği maçta Dallas Mavericks'i 108- 95 mağlup etti. 13 sayı, 13 asist ve 6 ribauntla oynayan 'Kral' lakaplı oyuncu, NBA'de 9 bin asist barajını geçen 9. isim oldu. İlk sırada John Stockton yer alıyor.
NBA'de Los Angeles Lakers, LeBron James'in tarihe geçtiği maçta Dallas Mavericks'i 108- 95 mağlup etti. 13 sayı, 13 asist ve 6 ribauntla oynayan 'Kral' lakaplı oyuncu, NBA'de 9 bin asist barajını geçen 9. isim oldu. İlk sırada John Stockton yer alıyor.
- 31.12.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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