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31 Aralık 2019, Salı
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LeBron tarihe geçti

LeBron tarihe geçti

'de Los Angeles Lakers, 'in tarihe geçtiği maçta Dallas Mavericks'i 108- 95 mağlup etti. 13 sayı, 13 asist ve 6 ribauntla oynayan 'Kral' lakaplı oyuncu, NBA'de 9 bin asist barajını geçen 9. isim oldu. İlk sırada John Stockton yer alıyor.

'de Los Angeles Lakers, 'in tarihe geçtiği maçta Dallas Mavericks'i 108- 95 mağlup etti. 13 sayı, 13 asist ve 6 ribauntla oynayan 'Kral' lakaplı oyuncu, NBA'de 9 bin asist barajını geçen 9. isim oldu. İlk sırada John Stockton yer alıyor.
  1. 31.12.2019
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