Lakers LeBron James'in tarihe geçtiği maçta kazandı! - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
30 Aralık 2019, Pazartesi
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James'in tarihe geçtiği maçta kazandı!

Lakers LeBron James'in tarihe geçtiği maçta kazandı!

James, takımı 'ın 'i 108-95 yendiği karşılaşmada sergilediği performansla tarihinde 9'ar bin asist ve ribaundu geçen ilk basketbolcu oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde () Los Angeles , yıldızı James'in tarihe geçtiği maçta Dallas 'i 108-95 yendi. NBA'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Lakers'ın sahasında Mavericks'i 108-95 yendiği mücadelede 13 sayı, 13 asist, 6 ribauntla oynayan , NBA'de 9 bin asist barajını geçen 9. basketbolcu oldu. Bu alanda James'in önünde John Stockton (15 bin 806), Jason Kidd (12 bin 91), Steve Nash (10 bin 335), Mark Jackson (10 bin 334), Magic Johnson (10 bin 141), Oscar Robertson (9 bin 887), Chris Paul (9 bin 389) ve Isiah Thomas (9 bin 61) yer aldı.

Kariyeri boyunca 9 bin 120 ribaunt alan ve Mavericks maçıyla 9 bin 9 asiste ulaşan James, NBA tarihinde 9'ar bin asist ve ribaundu geçen ilk oyuncu olma unvanına erişti.

Sezonun 26. maçını kazanan Lakers'ta Anthony Davis 23, Kentavious Caldwell-Pope 19 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Mavericks'te Luka Doncic'in 19, Delon Wright'ın 14 sayısı sezonun 11. mağlubiyetini engelleyemedi.

NBA'e 6 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Toronto Raptors-Oklahoma City Thunder: 97-98

Memphis Grizzlies-Charlotte Hornets: 117-104

New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 127-112

Denver Nuggets-Sacramento Kings: 120-115

Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 108-95

  1. 30.12.2019
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