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23 Aralık 2019, Pazartesi
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onu unutmuyor

Orlando Magic onu unutmuyor

ekiplerinden , Başkanı ile ilgili paylaşımlara devam ediyor. Orlando, uzun yıllar formasını giyen Türkoğlu'nun kritik basketlerini paylaşıp, övgü dolu sözler sarfediyor.

ekiplerinden , Başkanı ile ilgili paylaşımlara devam ediyor. Orlando, uzun yıllar formasını giyen Türkoğlu'nun kritik basketlerini paylaşıp, övgü dolu sözler sarfediyor.

  1. 23.12.2019
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