Orlando Magic onu unutmuyor
NBA ekiplerinden Orlando Magic, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile ilgili paylaşımlara devam ediyor. Orlando, uzun yıllar formasını giyen Türkoğlu'nun kritik basketlerini paylaşıp, övgü dolu sözler sarfediyor.
NBA ekiplerinden Orlando Magic, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile ilgili paylaşımlara devam ediyor. Orlando, uzun yıllar formasını giyen Türkoğlu'nun kritik basketlerini paylaşıp, övgü dolu sözler sarfediyor.
- 23.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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