NBA'de Rockets James Harden'ın 3 çeyrekte 60 sayı attığı maçta Hawks'ı yendi - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
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'de Rockets 'ın 3 çeyrekte 60 sayı attığı maçta Hawks'ı yendi

NBA'de Rockets James Harden'ın 3 çeyrekte 60 sayı attığı maçta Hawks'ı yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde () , 'ın 3 çeyrekte 60 sayı attığı karşılaşmada 'ı 158-111 mağlup etti.

'e 4 maçla devam edildi. 'ı ağırlayan sezonun formda takımlarından , rakibini 47 sayı farkla mağlup ederek sezonun 13. galibiyetine ulaştı.

Rockets'ta ilk üç periyot süre alan , 60 sayı, 8 asist ve 3 ribaunt ile ön plana çıkarken, Ben McLemore 24 sayı ve 13 ribauntla "double double" yaptı. Hawks'ta ise Trae Young, takımına 37 sayı, 7 asist ve 3 ribauntluk katkıda bulundu.

12 SAYI ATTI PHILADELPHIA 76ERS EVİNDE KAZANDI

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, konuk ettiği 'ı 119-116 yendi.

Ev sahibi ekipte Joel Embiid 32 sayı ve 11 ribaunt, Ben Simmons 15 sayı ve 13 asist ile "double double" yaparken, Furkan Korkmaz takımına 12 sayılık katkıda bulundu.

Indiana Pacers'ta ise T. J. Warren 29, Malcolm Brogdon 28 sayı kaydetti.

ERSANLI BUCKS, HORNETS'İ MAĞLUP ETTİ

Milli basketbolcu 'nın forma giydiği , ağırladığı 'i 137-96 mağlup etti.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 26 sayıyla ön plana çıkan oyuncu oldu. Ersan İlyasova ise 11 sayı, 3 ribaunt ve 1 asistle oynadı.

Hornets'ta Devonte Graham, takımına 24 sayı, 5 asist ve 4 ribauntluk katkı yaptı.

SONUÇLAR

Sacramento Kings-Denver Nuggets: 100-97 (Uzatmada)

Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 119-116

Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets: 137-96

Houston Rockets-Atlanta Hawks: 158-111

  1. 01.12.2019
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