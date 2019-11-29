Ergin Ataman'dan flaş yorum! ''NBA şampiyonu olurduk'' - Son dakika Basketbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Kasım 2019, Cuma
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Ergin Ataman'dan flaş yorum! ''NBA şampiyonu olurduk''

Turkish Airlines Euroleague'de Anadolu Efes harika bir performans sergilediği maçta Bayern Münih'i 104-75 mağlup etmeyi başardı. Maç sonunda 49 sayı ile bir Euroleague maçında en fazla skor üreten isim olan Shane Larkin performansı hakkında açıklamalarda bulunurken, Anadolu Efes teknik direktörü Ergin Ataman'dan olay bir yorum geldi. İşte Anadolu Efes cephesinin tarihi maç sonrası açıklamaları...
29 Kasım 2019 Cuma 23:17
Ergin Ataman'dan flaş yorum! ''NBA şampiyonu olurduk''

Anadolu Efes'ın Bayern Münih maçında 49 sayıyla EuroLeague sayı rekorunu kıran yıldızı Shane Larkin, karşılaşma sonrasında konuştu.

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Ergin Ataman'dan flaş yorum! ''NBA şampiyonu olurduk''

Larkin tarihi performansıyla ilgili, "Ne diyecegimi bilmiyorum, gerçekten çok çalışıyoruz daha sağlıklı olmak istiyoruz. Takım olarak çok iyiyiz.

Ergin Ataman'dan flaş yorum! ''NBA şampiyonu olurduk''

İlk şutu soktuktan sonra okyanusa taş atıyor gibi hissettim. Geçen seneki Barcelona maçında 41 sayının rekor olduğunu bilmiyordum ve birkaç sayıyla kaçırdım.

Ergin Ataman'dan flaş yorum! ''NBA şampiyonu olurduk''

Bu sefer rekoru kırmak istedim. Koç beni kenara çağırdı ve "Sakin ol" dedi. "1 dakika dinlen, rekoru sen kıracaksın" dedi ve sonrasında başardım.

Ergin Ataman'dan flaş yorum! ''NBA şampiyonu olurduk''

Biz bir aile gibiyiz 2 senelik bir takımız takım halinde ayakta kalıyoruz." ifadelerini kullandı.


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