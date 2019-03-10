Los Angeles Lakers'ta Brandon Ingram sezonu kapattı – Fotomaç – 10 Mart 2019
10 Mart 2019, Pazar
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'ta sezonu kapattı

Los Angeles Lakers'ta Brandon Ingram sezonu kapattı

Amerikan (NBA) Batı Konferansı takımlarından 'ın forveti , sakatlığı yüzünden sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.

Üst üste 5, son 10 maçta 8 mağlubiyet alarak play-off potasından uzaklaşan Lakers'ta, sakatlanan oyuncular arasına Lonzo Ball, ve Kyle Kuzma'dan sonra de eklendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağ omzundaki ağrılar sebebiyle 3 Mart'tan bu yana sahalardan uzak kalan 21 yaşındaki basketbolcu, sezonun kalan bölümünde oynayamayacak.

Ingram'in, bu sezon çıktığı 52 maçta 18,3 sayı ve 5,1 ribaunt ortalamaları bulunuyor.

  1. 10.03.2019
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