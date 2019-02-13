Celtics 76ers deplasmanında galip
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Celtics 76ers deplasmanında galip

Celtics 76ers deplasmanında galip

'nın iddialı takımları arasındaki maçta, all-star oyun kurucusu Irving'den yoksun sahaya çıkan Celtics, 76ers'ı 112-109 mağlup etti.

Amerikan 'nde () , Philadelphia 76ers'ı 112-109 yendi.

NBA'e 5 maçla devam edildi. 'nın iddialı takımları Philadelphia 76ers ile Boston Celtics arasındaki mücadeleyi, 112-109 misafir Celtics kazandı.

All-star oyun kurucusu 'den yoksun sahaya çıkan Celtics'te 3 oyuncu, 20 veya üstünde sayı kaydetti. Gordon Hayward 26 sayı, Al Horford 23 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 4 top çalma ve Jayson Tatum 20 sayı, 10 ribauntla oynadı.

76ers cephesinde Joel Embiid'in 23 sayı, 14 ribaunt ve Jimmy Butler'ın 22 sayı, 9 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 2 sayı ve 2 asistle mücadele etti.

SONUÇLAR

Atlanta Hawks-Los Angeles Lakers: 117-113

Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 109-112

Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: 107-108

New Orleans Pelicans-Orlando Magic: 88-118

Golden State Warriors-Utah Jazz: 115-108

  1. 13.2.2019 10:15
  2. Güncelleme: 13.2.2019 11:02
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