Celtics 76ers deplasmanında galip
NBA Doğu Konferansı'nın iddialı takımları arasındaki maçta, all-star oyun kurucusu Irving'den yoksun sahaya çıkan Celtics, 76ers'ı 112-109 mağlup etti.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, Philadelphia 76ers'ı 112-109 yendi.
NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iddialı takımları Philadelphia 76ers ile Boston Celtics arasındaki mücadeleyi, 112-109 misafir Celtics kazandı.
All-star oyun kurucusu Kyrie Irving'den yoksun sahaya çıkan Celtics'te 3 oyuncu, 20 veya üstünde sayı kaydetti. Gordon Hayward 26 sayı, Al Horford 23 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 4 top çalma ve Jayson Tatum 20 sayı, 10 ribauntla oynadı.
76ers cephesinde Joel Embiid'in 23 sayı, 14 ribaunt ve Jimmy Butler'ın 22 sayı, 9 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 2 sayı ve 2 asistle mücadele etti.
SONUÇLAR
Atlanta Hawks-Los Angeles Lakers: 117-113
Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 109-112
Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: 107-108
New Orleans Pelicans-Orlando Magic: 88-118
Golden State Warriors-Utah Jazz: 115-108
- 13.2.2019 10:15
- Güncelleme: 13.2.2019 11:02
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
Celtics 76ers deplasmanında galip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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