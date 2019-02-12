Westbrook tarihe geçti
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Westbrook tarihe geçti

Westbrook tarihe geçti

Thunderlı Westbrook, karşılaşmasında art arda 10. kez üç istatistikte çift haneye ulaşarak Chamberlain ile paylaştığı rekorunu tek başına ele geçirdi. 47 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle oynayan George ile 21 sayı, 14 ribaunt, 11 asist üreten Westbrook, bir NBA maçında 20 veya üstünde sayı atarak "triple double" yapan ilk takım arkadaşları oldular.

'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın iddialı takımları Thunder ile arasındaki mücadeleyi, ev sahibi Thunder 120-111 kazandı.

Thunder'da 47 sayı, 12 ribaunt, 10 asist, da 21 sayı, 14 ribaunt, 11 asistle "triple double"a imza attı.

Westbrook, peş peşe 10. kez üç istatistikte çift haneye ulaşarak Wilt Chamberlain'in 1968'den beri elinde tuttuğu lig rekorunu kırdı.

George ile Westbrook, bir NBA maçında 20 veya üstünde sayı atarak "triple double" yapan ilk takım arkadaşları oldular.

Harden serisini 30 maça çıkardı

, all-star oyuncu kurucusu James Harden'ın 31 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, 5 top çalmayla oynadığı karşılaşmasından 120-104 galip ayrıldı. Harden böylece arka arkaya 30. maçında 30 veya üstünde sayı kaydetti.

Ev sahibi Rockets'ta Chris Paul 17 sayı, 11 asist, Kenneth Faried 17 sayı, 8 ribaunt ve kenardan oyuna giren Gerald Green 19 sayı, 6 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

Mavericks'in Sloven oyuncusu Luka Doncic'in 20 sayı, 10 ribaunt, 8 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Ersan'dan 12 sayılık katkı

Milli basketbolcu , takımı 'ın deplasmanda 'u 112-99 yendiği maçı, 12 sayı ve 3 ribauntla tamamladı.

Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo ise 29 sayı, 17 ribaunt, 8 asist, 3 blokla galibiyetin mimarı oldu.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 107-104

Detroit Pistons-Washington Wizards: 121-112

Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 99-90

Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 127-125

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 99-112

Houston Rockets-Dallas Mavericks: 120-104

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 130-120

Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 120-111

Denver Nuggets-Miami Heat: 103-87

  1. 12.2.2019 11:07
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